Регулятор США разрешил Moderna увеличить число доз вакцины от коронавируса в ампуле до 15

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб (FDA) США разрешило американской компании Moderna увеличить с 11 до 15 число доз вакцины от коронавируса, которые можно хранить в одной ампуле. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте регулятора.

"Сегодня FDA объявило о двух изменениях относительно помещаемого в ампулу числа доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Первое изменение проясняет, что максимальное число доз в ампулах сейчас равняется 11 <...>. Второе изменение разрешает использовать ампулы, в которых может храниться 15 доз, из них можно потенциально извлекать 13-15 доз вакцины", - говорится в сообщении.

Управление надеется, что эти изменения помогут ускорить вакцинацию в США и "быстрее положить конец пандемии". Число извлекаемых доз будет зависеть от применяемых шприцев и игл для их забора, уточнил регулятор.

В феврале газета The New York Times сообщала, что FDA предварительно одобрила запрос Moderna об увеличении допустимого количества доз вакцины в одной ампуле, однако хотела получить от фармацевтической компании больше информации, подтверждающей, что такое изменение не повлечет за собой ухудшения качества препарата.

В настоящее время в США одобрены три вакцины от коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson. Одобрения медицинского регулятора ожидает препарат британско-шведской компании AstraZeneca.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США вакцинировались более 153,6 млн человек, свыше 52,6 млн из которых привились в полном объеме.