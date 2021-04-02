{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин отменил требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы

Теперь при заселении будут требовать только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство России отменило требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу. Этот документ был необходим, когда дети путешествовали без родителей, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг, - говорится в сообщении. - Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин".

Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса, поясняют в кабмине. "Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками", - уточняется в сообщении.

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

Как указывают в правительстве, принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
На Байкале проложат национальную тропу по маршруту исторического Московского тракта
Общая протяженность тропы от Иркутска до Улан-Удэ составит 500 км
Читать полностью