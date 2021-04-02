В Якутске открылся центр грамотности

ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Центр грамотности открылся в Национальной библиотеке Якутии в рамках всемирной просветительской акции "Тотальный диктант".

В начале февраля Якутск был назван столицей "Тотального диктанта" в 2021 году. Писатель Дмитрий Глуховский - автор текста для акции в 2021 году - приедет в город-победитель, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта. С 31 марта по 3 апреля в Якутске в рамках акции проходит фестиваль грамотности.

"Мне очень волнительно сегодня открывать центр грамотности в библиотеке, которая, как я думаю, внесла большой вклад в то, что Республика Саха (Якутия) в прошлом году стала самым читающим регионом России. Я сама как библиотекарь понимаю, что библиотека - это тот фундамент, на котором подобные вещи держатся", - сказала на открытии программный директор проекта "Библиотека грамотности" Ольга Суслова.

Как отметили в Национальной библиотеке Якутии, около 100 книг было передано в дар библиотеке, получена уникальная литература по русскому языку - словари, справочники, энциклопедии. Большинство из них выходят ограниченными тиражами и не всегда доступны даже в крупных библиотеках страны. В открывшемся центре грамотности будут проходить мастер-классы, семинары, лекции по русскому языку с участием ведущих филологов страны.

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) - одна из крупнейших на северо-востоке страны, является организационно-методическим и координационным центром библиотек республики всех систем и ведомств. Электронная библиотека включает копии документов, представляющих особую ценность и актуальность. На сегодняшний день в ее фонде более 50 тыс. оцифрованных документов.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.