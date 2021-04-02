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В Москве Росгвардия за месяц предотвратила более 200 краж с охраняемых объектов

В частности, сотрудники Росгвардии пресекли кражи в одном из гипермаркетов на Пятницком шоссе и в магазине на севере столицы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии предотвратили за месяц более 200 краж с охраняемых объектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудниками вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве за прошедший месяц пресечено около 220 краж с охраняемых объектов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в одном из случаев, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов на Пятницком шоссе. Прибыв по адресу, сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего москвича, который тайно похитил алкогольную продукцию.

Позже, на севере столицы сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего уроженца одной из стран СНГ. Молодой человек пытался вынести из магазина дорогостоящую верхнюю одежду, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные переданы сотрудникам полиции.

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