Спикер парламента Молдавии поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

КИШИНЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный направила благодарность руководству России за решение предоставить республике в качестве гуманитарной помощи 180 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом она написала на своей странице в Facebook после состоявшейся в пятницу встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

"И в этот раз, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, РФ проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова. Уверена, что вакцины из Российской Федерации спасут множество жизней и позволят Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Передала Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - отметила Гречаный.

Ранее находящийся с рабочим визитом в Москве лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон сообщил по итогам его встречи с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что Россия направит 180 тысяч доз "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для приднестровского региона. Еще 500 тысяч доз Кишинев, по его словам, планирует закупить в рамках процедуры госзакупок.

Как показал опрос, проведенный социологической компанией IMAS в марте нынешнего года, граждане Молдавии более всего хотели бы привиться от коронавируса "Спутником V". По данным социологов, в ходе опроса 31% респондентов заявили, что предпочитают иммунизацию "Спутником", а 10% - вакциной, которую Молдавия получила на Западе - AstraZeneca или Pfizer.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Молдавии 2 марта. На первом этапе прививали исключительно медработников. 31 марта пришел черед пожилых граждан и госслужащих. На третьем этапе вакцину смогут получить все желающие. К настоящему моменту в республику поступило около 100 тысяч доз препарата AstraZeneca и Pfizer, которые были выделены через международную платформу распределения вакцин COVAX, а также правительством Румынии. Но этого недостаточно - по оценкам властей, всего стране с населением около 3,7 млн человек потребуется порядка 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% граждан. Препараты для этого правительство будет закупать напрямую у производителей. На прошлой неделе письмо Путину с просьбой выделить для Молдавии вакцину направила и президент республики Майя Санду.

В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне парламент принял 31 марта решение ввести на два месяца режим чрезвычайного положения, который позволит правительству получить рычаги для борьбы с пандемией. Согласно последним данным, всего в республике выявлено 228 370 инфицированных (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов умерли. В последние недели суточный прирост числа заразившихся колеблется от 1 тыс. до 1,5 тыс.