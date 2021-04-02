Суд дал юристам Google время до 4 мая для ознакомления с протоколами Роскомнадзора

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы в пятницу отложил до 4 мая рассмотрение административных дел к компании Google за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию, дав юристам компании время для ознакомления с материалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Административные дела в отношении Googlе отложены на 4 мая. Представителю компании предоставлено время для ознакомления с материалами дела", - сказала собеседница агентства. Мировой судебный участок № 422 всего рассматривает три заявления в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), по каждому из которых компанию могут оштрафовать на 4 млн рублей.

Кроме этого, в пятницу в этом же судебном участке будет рассмотрено еще по три протокола Роскомнадзора по этой же статье в отношении компаний Facebook и Twitter.

По данным пресс-службы Таганского суда, Роскомнадзор направил также два протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) со стороны Telegram и один такой же протокол на TikTok . Их рассмотрение назначено на 6 апреля.