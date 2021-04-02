Областной День здоровья пройдет в Подмосковье 4 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Региональная акция "10 000 шагов к жизни" пройдет в ряде округов Московской области 4 апреля. Все желающие в этот день смогут проверить основные показатели здоровья, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для того, чтобы быть здоровым, важно своевременно предупреждать заболевания. Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в ряде округов Московской области: Красногорске, Одинцове, Люберцах, Кашире и других. Жители смогут по желанию проверить основные показатели здоровья, а также пройти "тропу здоровья" протяженностью 10 тыс. шагов - около 8 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

"Чтобы повысить качество жизни, необходимо следить за своим здоровьем - вовремя проходить обследования и общий осмотр у врача-терапевта, вести активный образ жизни. В День здоровья можно будет проверить артериальное давление, измерить температуру, сатурацию и уровень глюкозы в крови. Желающие смогут проконсультироваться со специалистами по ведению здорового образа жизни", - процитировали в пресс-службе слова главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрия Шалягина.

Отмечается, что информацию о проведении мероприятий в рамках акции можно найти на сайтах городских медицинских организаций.