Телеканал "Ю" перезапустит шоу "Дом-2"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Ю" перезапускает реалити-шоу "Дом-2", проект будут вести Ксения Бородина и Ольга Бузова. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

"Одно из самых обсуждаемых реалити-шоу "Дом-2" возвращается на экраны 19 апреля в 22:00 на канале "Ю", - указано в сообщении.

Реалити-шоу сохранит формат, а также ведущих: Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова. В нем также появятся участники прошлых выпусков.

"Дом-2" - российское реалити-шоу, которое выходило на ТНТ с 2004 года по конец 2020 года. Оно является продолжением другого аналогичного проекта - "Дом". Его участники - девушки и молодые люди, которые пытаются найти и построить на телешоу свою любовь. С момента старта шоу в нем приняло участие более 1 тыс. человек. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.