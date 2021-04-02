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Пандемия COVID-19
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Путин обсудит с главой РФПИ распространение российских вакцин от COVID-19 за рубежом

Помимо этого у главы государства 2 апреля запланированы внутренние встречи, а также может состояться несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и обсудит с ним распространение российских вакцин от коронавируса за рубежом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин затронет тему вакцин на встрече с Дмитриевым. "Он (глава РФПИ - прим. ТАСС) будет сегодня на докладе у президента, - указал Песков. - РФПИ как раз отвечает за распространение вакцин за рубежом. Это очень объемная, сложная работа".

Помимо этого у главы государства в пятницу запланированы внутренние встречи, а также может состояться несколько международных телефонных разговоров, уточнил пресс-секретарь президента России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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