Решение по девочке в Москве, которую якобы избила опекун, примут после выписки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Решение о дальнейшей судьбе десятилетней девочки из Москвы, которую якобы избивает опекун за оценки, будет принято после ее выписки из медицинского учреждения. Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее Telegram-каналах появилась информация, что школьница из Новой Москвы попросила учительницу спасти ее от опекуна, которая бьет ее шлангом за четверки в школе.

"Я держу дело на контроле. Что будет с ребенком, будет решаться после того, как девочку выпишут из медицинского учреждения. Следственный комитет начал проверку по этому делу", - рассказала Ярославская.

Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. "В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас девочка находится в больнице, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что опека над девочкой была установлена в другой стране. Ранее фактов неблагополучия в семье не выявлялось.

В новость были внесены изменения (14:13 мск) — добавлены подробности по тексту.