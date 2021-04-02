"Одноклассники" запустили продажу благотворительных товаров в поддержку людей с аутизмом

"Одноклассники" приняли участие в информационной кампании Mail.ru Group ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В совместном маркетплейсе социальной сети и AliExpress Россия появились благотворительные товары от фонда системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом", сообщается в пресс-релизе.

Со 2 по 5 апреля на главной странице маркетплейса будет доступна спецсекция с товарами фонда, в числе которых посуда, шопперы, кружки, принадлежности для дома. Приобрести их можно, перейдя из карточки товара в "Одноклассниках" на сайт фонда.

Средства от продажи направят на развитие программ Центра социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом".

"Одноклассники" также запустили интерактивный тест "Цитаты великих людей" в поддержку борьбы с дискриминацией людей с расстройством аутистического спектра.