Чернышенко: сеть университетских кампусов мирового уровня создадут в России до 2030 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает программу развития сети кампусов на территории России, которая будет создана до 2030 года. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"По поручению президента РФ правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимопроникновения городской и университетской среды", - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба вице-премьера.

По его словам, современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства и многое другое.

Создание сети университетских кампусов, запланированное на 2022-2030 годы, ведется в соответствии с поручением президента РФ. Новые студенческие городки должны появиться при образовательных организациях, расположенных в субъектах, отнесенных к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.

Новые проекты 2022 года

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков добавил, что в 2022 году начнется реализация трех масштабных проектов: в Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета (НГУ), в Пучкове Калужской области - новый студгородок, в Москве на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров.

"Мы должны создать не просто места проживания обучающихся, а сформировать современное и комфортное пространство, где будут предусмотрены отдельные площади для организации учебного и внеучебного процесса, а главное - условия для научного творчества и самореализации в сфере исследований и разработок", - цитирует пресс-служба Фалькова.

Общий бюджет проекта по созданию современного учебного кампуса на базе НГУ оценивается в 7,44 млрд руб. Он предусматривает строительство семи объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м., в том числе комплекс общежитий на 690 мест, Учебный центр специализированного учебного научного центра (СУНЦ) и Досуговый центр НГУ, Студенческий проектный центр НГУ с научной библиотекой, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Л. Зельмана НГУ и Научно-исследовательский центр.

В Калужском студгородке планируется построить административные и учебно-лабораторные здания для Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Жилые корпуса не будут превышать в высоту четырех этажей, студенты будут жить по двое, а для семей аспирантов предоставят отдельные комнаты с кухонными модулями. Кроме спален в общежитиях оборудуют зоны отдыха и работы, прачечные, камеры хранения и др. На территории студенческого городка будет работать спортивный комплекс, досуговый центр, где будут устраивать кинопоказы, выставки, театральные постановки и другие мероприятия.

Также для МГТУ им. Н. Э. Баумана планируется построить новые корпуса в Москве. Кампус займет территорию в 9,3 га. На этой территории будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров, многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, комплекс общежитий на 2 300 студентов, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства и многое другое.

По словам Фалькова, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 млрд рублей. Всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 мест.

Реконструкция общежитий

Помимо строительства новых кампусов, как добавили в пресс-службе, ежегодно, в том числе в рамках национального проекта "Наука и университеты", будет осуществляться капитальный ремонт и реконструкция существующих жилых объектов вузов.

В частности, на 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию четырех объектов на 3 490 мест, среди которых общежитие МГИМО почти на две тысячи мест, Балтийского федерального университета на 700 мест, Самарского государственного социально-педагогического университета (392 места) и Псковского государственного университета (500 мест).

"Ожидается также досрочный ввод в эксплуатацию пяти общежитий общей площадью 63 197 кв. метров, а именно: общежитие Чеченского госуниверситета (868 мест), МФТИ (479 мест), Казанского энергетического госуниверситета (376 мест), Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (403 мест), Сочинского государственного университета (320 мест)", - отмечается в сообщении.