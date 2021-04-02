Песков не стал анонсировать график Путина на День космонавтики

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал говорить, поедет ли глава государства Владимир Путин 12 апреля на открытие в Саратовской области Парка покорителей космоса.

"Мы сообщим своевременно о планах президента на День космонавтики", - заверил представитель Кремля.

В четверг Песков говорил, что у Путина на 12 апреля планируются мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Парк покорителей космоса, который планируется открыть 12 апреля, находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.