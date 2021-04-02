{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал анонсировать график Путина на День космонавтики

Пресс-секретарь президента РФ пообещал, что о планах главы государства на этот день будет объявлено своевременно

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал говорить, поедет ли глава государства Владимир Путин 12 апреля на открытие в Саратовской области Парка покорителей космоса.

"Мы сообщим своевременно о планах президента на День космонавтики", - заверил представитель Кремля.

В четверг Песков говорил, что у Путина на 12 апреля планируются мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Парк покорителей космоса, который планируется открыть 12 апреля, находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
На Байкале проложат национальную тропу по маршруту исторического Московского тракта
Общая протяженность тропы от Иркутска до Улан-Удэ составит 500 км
Читать полностью