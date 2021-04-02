Рейтинг президента Южной Кореи упал до исторического для него минимума

СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея Мун Чжэ Ина составил 32%, что является наихудшим показателем с 2017 года, когда тот занял должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные социологической службой Gallup Korea.

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"Доля тех, кто положительно оценил работу президента, уменьшилась на 2 п. п. по сравнению с прошлой неделей и составила 32%. Это стало самым низким показателем, по данным Gallup Korea, для Мун Чжэ Ина с 2017 года, когда тот занял должность", - приводит газета "Хангёре" результаты опроса. В нем участвовала 1 тыс. взрослых респондентов по всей стране.

Рейтинг одобрения уменьшается три недели подряд, отметила социологическая служба.

В то же время 58% опрошенных высказались негативно о работе южнокорейского лидера, это на 1 п. п. меньше, чем за прошлый отчетный период. Негативная оценка превалировала во всех возрастных группах, включая 40-летних, считающихся электоральной базой действующего главы государства.

Однако избиратели с либеральными взглядами в большинстве своем (55%) поддерживают лидера, уровень популярности среди умеренных составил 32%, и лишь 14% консерваторов положительно оценили деятельность Мун Чжэ Ина на посту.

Что не нравится опрошенным

В качестве причины негативной оценки 40% респондентов назвали политику правительства в сфере недвижимости, а 31% положительно оценивших обосновали свое мнение мерами правительства по борьбе с коронавирусом.

Gallup Korea также указала, что 52% респондентов хотели бы победы оппозиционного кандидата на следующих президентских выборах.

Погрешность исследования составляет 3,1 п. п. при уровне достоверности 95%.