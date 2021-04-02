{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Белгородские власти до 29 апреля продлили режим самоизоляции для пожилых жителей

В регионе по-прежнему запрещены ночные развлекательные мероприятия и действует масочный режим

ТАСС, 2 апреля. Власти Белгородской области продлили обязательный режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 29 апреля, сообщил в пятницу оперштаб региона.

"Врио губернатора области Вячеслав Гладков сегодня внес изменения в постановление № 58 от 8 мая 2020 года. Лица старше 65 лет продолжают оставаться в режиме самоизоляции на следующие периоды: со 2 по 15 апреля, с 16 по 29 апреля", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом. Ранее власти региона смягчили ограничительные меры, оставив самоизоляцию для пожилых жителей в качестве рекомендации.

Обязательную самоизоляцию для жителей Белгородской области старше 65 лет ввели в ноябре 2020 года. Находящиеся на самоизоляции могут выходить из дома для похода в магазин, выгула собак, занятий спортом, обращения за медицинской помощью.

По данным оперативного штаба региона, ко 2 апреля в Белгородской области выявили 34 452 случая заражения коронавирусом, выздоровели 30 434 человека, 567 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, запрет на ночные развлекательные мероприятия.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Гладков, Вячеслав Владимирович
На Байкале проложат национальную тропу по маршруту исторического Московского тракта
Общая протяженность тропы от Иркутска до Улан-Удэ составит 500 км
Читать полностью