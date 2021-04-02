ВЦИОМ: каждый пятый россиянин имеет знакомых с аутизмом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин имеет в своем окружении людей с расстройствами аутистического спектра. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и фонда "Обнаженные сердца", представленные в ТАСС.

"У каждого пятого осведомленного об аутизме россиянина (20%) в ближнем окружении - родные, близкие, знакомые - есть люди с аутизмом. Чаще всего респонденты отмечали, что знают только одного человека с аутизмом", - говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, три четверти (73%) россиян отмечают, что знакомы с темой, однако качественная информированность значительно ниже - лишь 15% заявили о том, что хорошо осведомлены, остальные 58% - слышали, но без подробностей. В качестве источника информации об аутизме среди информированных россиян наиболее распространенными каналами получения информации являются передачи по телевидению (57%) и интернет (45%), на третьем месте - рассказы друзей или знакомых (24%).

На вопрос о его причинах аутизма затруднились ответить 34% информированных. Чаще всего в качестве причин респонденты называли генетику, наследственность (40%), заметно реже указывали причины, связанные с образом жизни семьи (15%), со здоровьем матери (11%), экологией (8%).

Мифы про аутизм

Авторы исследования выяснили, что распространены мифы о том, что аутизм появляется из-за прививок (6%), аутизм является результатом неправильного воспитания (9%), люди с аутизмом - умственно отсталые или имеют интеллектуальные нарушения (22%), аутизм чаще проявляется у детей из неблагополучных семей (24%), аутизм всегда сопровождается гениальными способностями (25%).

Данные опроса, по мнению авторов, позволяют сделать вывод о наличии социальной дистанции относительно людей с аутизмом. Преобладает мнение о неготовности взаимодействия общества с людьми с этой особенностью развития: в рамках школьного класса 63% не готовы, 25% готовы, в группах детского сада 58% не готовы, 28% готовы, в рабочем коллективе 51% опрошенных не готовы, 32% готовы, в рамках нахождения на детской площадке 46% не готовы, 41% опрошенных готовы.

Опрос был проведен 16 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.