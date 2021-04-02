В Петербурге на Дворцовом мосту включат синюю подсветку в знак поддержки людей с аутизмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Дворцовый мост, который является одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, приобретет синюю подсветку на один вечер в честь Дня распространения информации о проблеме аутизма, отмечаемого 2 апреля. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения по организации наружного освещения города "Ленсвет".

"На один вечер, 2 апреля, подсветка Дворцового моста сменится на синий цвет, который является международным символом аутизма. Включение особого режима иллюминации состоится сегодня, в 20:05 часов. Цель акции - привлечение внимания к проблеме аутизма, а также изменение отношения в обществе к людям с данным расстройством и их семьям", - говорится в сообщении.

Синим цветом загорятся все 600 светильников на мосту. Режим подсветки пролетов переправы специалисты зададут дистанционно.

Впервые Петербург поддержал акцию включением синей подсветки достопримечательностей в 2014 году, с тех пор она проводится ежегодно. В пресс-службе добавили, что благодаря подсветке все больше петербуржцев узнает о проблеме людей с расстройствами аутистического спектра.

Ранее сообщалось, что 2 апреля зажгут синюю подсветку телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети в Москве, Грозном, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе и ряде других городов страны.

С 2008 года 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года.