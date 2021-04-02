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"Алроса" опровергла сообщение о новом кристалле в якутском "алмазе-матрешке"

Ранее такая информация появилась на официальной странице компании в Facebook

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Алроса" назвала свою публикацию об обнаружении нового кристалла в "алмазе-матрешке", добытом в Якутии в 2019 году, "первоапрельской шуткой" и принесла извинения за дезинформацию. Соответствующее письмо начальника отдела по связям с общественностью компании Павла Прыткова поступило в пятницу в ТАСС.

Сообщение о новом кристалле появилось в четверг вечером на официальной странице "Алросы" в Facebook. Достоверность размещенной информации ТАСС подтвердил сотрудник компании в Якутии.

"К сожалению, по причине несогласованности данную информацию корреспонденту ТАСС официально подтвердил сотрудник пресс-службы [компании] "Алроса" в Якутии. При этом хэштег #1апреля был добавлен [в пост] позднее. В результате новость была опубликована в ленте и на сайте ТАСС. Пресс-служба [компании] "Алроса" приносит редакции ТАСС свои искренние извинения", - говорится в обращении Прыткова.

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