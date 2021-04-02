Частоту движения поездов между Калининградом и Петербургом увеличили в два раза

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Частота движения пассажирских поездов дальнего следования между Калиниградом и Санкт-Петербургом со 2 апреля увеличена в два раза - до четырех раз в неделю. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в состав РЖД).

"Со 2 апреля периодичность курсирования поездов, курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом, увеличивается в два раза - до четырех дней в неделю", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из Калининграда в Санкт-Петербург поезд будет отправляться по вторникам, средам, пятницам и субботам, из Санкт-Петербурга - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Фирменный поезд № 29/30 "Янтарь" Калининград - Москва - Калининград весь год курсирует ежедневно (кроме 31 декабря), поезд № 360/359 Калининград - Адлер - Калининград сейчас курсирует один раз в четыре дня, с 14 июня - через день, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, при следовании поездов транзитом из Калининграда через территорию Литвы и Белоруссии на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки, посадка и высадка пассажиров не осуществляется.