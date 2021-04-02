Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании вновь расширили список стран "повышенного риска", прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу министерством транспорта страны, с 9 апреля список пополнят Бангладеш, Кения, Пакистан и Филиппины.

"В Соединенном Королевстве вакцинировано уже больше 30 млн человек, и дополнительные ограничения помогут снизить риск завоза в Англию новых штаммов, напоминающих те, что были выявлены в ЮАР и Бразилии. Меры [эпидемиологического] надзора позволили установить, что пока южноафриканский вариант вируса лишь в нескольких случаях был завезен из Европы и в основном проникал в Великобританию из других регионов мира", - говорится в документе.

Британские власти опасаются, что некоторые из применяемых в настоящее время вакцин, согласно предварительным данным, могут хуже защищать от обнаруженных в конце прошлого года в ЮАР и Бразилии штаммов коронавируса.

Новые ограничения вступят в силу с 4 часов утра (06:00 мск) 9 апреля. Лицам, которые посещали страны из "красного списка" в предыдущие 10 дней запрещен въезд на территорию Англии (в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют похожие ограничения). Исключения возможны для граждан Великобритании и Ирландии, а также обладателей долгосрочных виз. Они будут обязаны оставаться в гостиницах из утвержденного правительством списка в течение 10 дней за собственный счет. Правило о самоизоляции в отелях действует с 15 февраля.

В настоящий момент британский "красный список" включает 35 стран и территорий и регулярно пересматривается. В него входят ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все страны Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. 15 марта из числа стран "повышенного риска" были исключены Португалия и Маврикий.

"Зеленый список"

Как сообщили в пятницу британские газеты, власти Великобритании, которые вскоре должны рассмотреть вопрос о постепенном восстановлении объемов международного авиасообщения, помимо "красного списка" могут ввести также "желтый" и "зеленый" списки. В последний будут попадать страны, где почти не наблюдается случаев заражения коронавирусом, или привита значительная часть населения. Поездки в эти государства не будут ограничиваться, а прибывшим в королевство из стран "зеленого списка" не нужно будет самоизолироваться.

Цена самоизоляции

Проживание в специальном британском отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1 750 фунтов (185 тыс. рублей) на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от 300 до 1 200 фунтов (от 32 до 127 тыс. рублей). Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из "красного списка", грозит штраф до 10 тыс. фунтов (больше 1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

С 18 января все прибывающие в страну должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней и сдавать тесты на коронавирус, однако могут находиться у себя дома, если не посещали страны из "красного списка". В связи с действующим в стране с 4 января карантином британцам запрещены международные поездки без крайней необходимости (уважительными поводами считаются работа и учеба). Из-за распространения более заразного штамма вируса в Великобритании сообщение с ней с декабря существенно ограничили многие страны мира, включая Россию.