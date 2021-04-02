В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для пожилых

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше продлен в Северной Осетии до 30 апреля. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров.

"Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше по 30 апреля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы и правительства республики в пятницу.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 16 385 человек (+16 за сутки), из них 15 568 выздоровели, 166 умерли. Число активных случаев (число больных в настоящее время) - 651.