Город Санья на Хайнане утвердил особый охранный статус для деревьев-долгожителей

САНЬЯ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Администрация китайского города Санья, расположенного в провинции Хайнань, опубликовала список из 904 особо охраняемых деревьев, произрастающих на территории этого населенного пункта более века. Как сообщила газета "Санья жибао", речь идет о "зеленых долгожителях" возрастом от 100 до 300 лет.

В частности, в перечень попали такие представители тропической флоры, как тамаринд индийский, чукрасия досковая, хлопковое дерево и анчар ядовитый. Городские власти присвоили им статус второго уровня охраны редких деревьев.

Согласно постановлению администрации Санья их категорически запрещается вырубать и пересаживать без разрешения, также нельзя снимать кору и выкапывать корни. Кроме того, при создании городской инфраструктуры или осуществлении промышленной деятельности необходимо учитывать риски, которые могут привести к их гибели.

В Китае действует трехуровневая система охраны многолетних и ценных деревьев. Как правило, к первому уровню относятся те, возраст которых превышает 500 лет, ко второму - от 300 до 499 лет, к третьему - от 100 до 299 лет. При этом на ценных представителей флоры, имеющие важное культурное, историческое или научное значение, возрастные ограничения не распространяются.

Администрация Санья планирует в ближайшие пять лет создать на территории этого городского округа 18 общественных парков. Здесь появятся зоны отдыха как с вечнозеленой тропической растительностью, так и с растениями, встречающимися преимущественно в муссонных лесах и сбрасывающими листву в сухой сезон.