Семья застреленного полицейскими в Филадельфии мужчины подала на них в суд

ТАСС, 2 апреля. Семья чернокожего американца, застреленного двумя полицейскими в Филадельфии (штат Пенсильвания) в октябре прошлого года, подала на них в суд. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

В иске, поданном в среду, утверждается, что полицейские Шон Матараццо и Томас Мунц превысили свои полномочия. В частности, истцы считают, что сотрудники правоохранительных органов, которые застрелили 27-летнего Уолтера Уоллеса около дома его семьи менее чем через минуту после прибытия на место происшествия, виновны в нападении на него, нанесении побоев и его гибели. Семья мужчины, обвиняющая полицейских также в умышленном причинении морального ущерба, требует взыскать с них $50 тыс. компенсации.

26 октября 2020 года правоохранители, прибывшие по вызову к дому родственников Уоллеса, застрелили его. Тот, предположительно, угрожал ножом полицейским и не реагировал на их приказы бросить оружие. Семья мужчины заявила, что он страдал от психических расстройств и принимал лекарственные препараты на постоянной основе.

После убийства Уоллеса на улицах Филадельфии прошли беспорядки, в ходе которых пострадали 57 сотрудников полиции, были арестованы более 200 человек, в том числе за отказ подчиняться требованиям властей, нападение на полицейских, вандализм и грабежи.