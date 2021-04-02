На Ставрополье выявили нарушения по итогам проверки проб воды после массового отравления

СТАВРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Лабораторные исследования показали отклонения от нормы в пробах воды, взятых в селе Марьины Колодцы на Ставрополье после вспышки кишечной инфекции. Возбуждено административное производство, сообщается в пятницу на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

"По завершенным исследованиям... выявлены пробы, не отвечающие нормативам по вирусологическим, микробиологическим, органолептическим показателям. В ходе проверки ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" по соблюдению требований санитарного законодательства Российской Федерации при эксплуатации Северного группового водопровода выявлены нарушения обязательных требований, возбуждено административное производство", - говорится в сообщении.

Эпидрасследование продолжается, но для локализации и ликвидации очага инфекции специалисты предписали провести ряд мероприятий: ревизию, промывку и обеззараживание разводящих сетей водопровода, продолжить гиперхлорирование питьевой воды, продезинфицировать придомовые колодцы и выгребные ямы в нескольких населенных пунктах и так далее.

"Начиная с субботы на территории ряда населенных пунктов округа - Марьины Колодцы, Сухая Падина, Веселый, Утренняя Долина, Розовка - пройдут подворовые обходы с целью инвентаризации всех имеющихся у жителей выгребных ям <…> В воскресенье, 4 апреля, специалисты и первые специализированные машины отправятся на обследование и при необходимости откачку и дезинфекцию септическими средствами объектов канализации", - написал в пятницу глава округа Сергей Перцев на своей странице в Instagram.

Во вторник, 30 марта, в селе Марьины Колодцы начались массовые обращения к медикам пациентов с признаками кишечного расстройства. В пятницу общее число почувствовавших недомогание людей достигло 181, госпитализированы 11 человек. Состояние всех пациентов не вызывает опасений, сообщил ранее глава региона Владимир Владимиров. В населенные пункты, где выявлены случаи кишечной инфекции, организован подвоз воды. По факту массового пищевого отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").