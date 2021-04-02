Голикова: почти все детские поликлиники были дооснащены в 2020 году в рамках нацпроекта

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 98% детских медицинских учреждений получили необходимое дооснащение в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В них были созданы комфортные условия, система навигации и сокращено время ожидания приема врача, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Хочу отметить некоторые итоги 2020 года. В рамках национального проекта "Здравоохранение" во всех регионах страны продолжалось внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации. <...> Особое внимание было уделено развитию системы детского здравоохранения, созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", - сказала Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

По словам Голиковой, более 98% детских поликлиник и поликлинических отделений получили необходимое дооснащение. В них созданы комфортные условия для пребывания пациентов, понятная система навигации, сокращено время ожидания приема врача. Несмотря на пандемию, в строй ввели шесть региональных больниц и корпусов.

Всего по итогам прошлого года бережливые технологии внедрили более 6 тыс. поликлиник и поликлинических подразделений медицинских организаций. "Это почти 73% от всех медицинских организаций, оказывающих данный вид медицинской помощи", - пояснила вице-премьер.

Кроме того, в 2020 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 35 млн человек, несмотря на то, что из-за пандемии они были возобновлены лишь летом.