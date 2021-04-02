Власти США смягчили ограничения на поездки внутри страны для привившихся от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США смягчили ограничения на поездки внутри страны для полностью вакцинированных от нового коронавируса людей. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте ЦКПЗ.

Согласно новым рекомендациям, люди, "прошедшие полную вакцинацию или переболевшие" COVID-19 в течение трех месяцев, предшествующих поездке, могут не сдавать тест на коронавирус, а также имеют право не соблюдать карантин во время перемещений по территории США. При этом новые правила не распространятся на тех, кто не проходил вакцинацию или привился лишь одной из двух необходимых доз вакцины. Ранее соответствующие ограничения касались всех без исключения.

"По мере того, как миллионы американцев ежедневно прививаются от коронавируса, важно доносить до общественности данные ученых о том, в каких сферах эти люди могут чувствовать себя в безопасности, - отметила глава ЦКПЗ Рошель Валенски. - Отныне вступают в силу новые рекомендации относительно безопасности путешествий". Она также подчеркнула, что призывает всех граждан США вакцинироваться, когда у них будет такая возможность.

В настоящее время в США одобрены три вакцины от коронавируса: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат американской компании Moderna, а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson. Одобрения медицинского регулятора ожидает препарат британско-шведской компании AstraZeneca.

По сведениям ЦКПЗ, более 30% населения штатов (свыше 99,5 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 16,9% (56 млн человек) прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 553,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.