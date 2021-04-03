В Турции снова зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало в пятницу рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа - более 42 тыс. случаев.

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"За последние 24 часа сделано 248 968 тестов, выявлено 42 308 случая [заражения коронавирусом]. Умерли 179 человек. Теперь общее число умерших составляет 31 892, а инфицированных - 3,4 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 3,059 млн человек, добавили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (40 806 инфицированных).

Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы.