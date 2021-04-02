Папа Римский Франциск возглавил крестный ход с участием детей в Ватикане

ВАТИКАН, 2 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск второй год подряд возглавил необычный крестный ход, который по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы. Из-за пандемии ритуал проводился не у стен Колизея, а на площади Святого Петра в Ватикане.

В отличие от прошлого года, когда шествие с участием не более 20 человек проходило в условиях локдауна, в этом году участников было около двух сотен. Кроме того, тексты 14 стояний, символизирующих эпизоды восхождения Христа на Голгофу и его мученическую смерть на кресте, читали дети из благотворительных домов для семей со сложностями. Дети участвовали и в их написании, рассказывая небольшие поучительные с точки зрения христианской морали истории из своей каждодневной жизни, а также нарисовали сопроводительные тематические рисунки. Процессию демонстрировали в прямом эфире телевидения, а также в стрминге на разных интернет-каналах. Как и в прошлом году, кадры с пустой площади стали символом времен пандемии.

Останется ватиканская площадь пустой и в воскресенье, когда понтифик обратится с традиционным пасхальным посланием "Граду и миру". Поскольку в Италии объявлен режим локдауна на пасхальные дни, присутствие верующих невозможно.

Ранее в базилике Святого Петра прошла служба во главе с Франциском. На ней присутствовало внушительное число кардиналов среди около 200 верующих. В прошлом году в богослужении Страстной пятницы приняло участие всего несколько человек.

Утром в пятницу понтифик посетил ватиканский центр вакцинации, где делались бесплатные прививки нуждающимся и бездомным. Как сообщает портал Vatican News, за день первую дозу вакцины от коронавируса получили 800 человек. Всего в рамках папской благотворительной акции предполагается привить 1 200 человек.

С 1964 года крестные ходы беспрерывно проходили у стен Колизея. Эта традиция была введена еще в 1750 году папой Бенедиктом XIV (1675-1758), но прерывалась почти на 100 лет - с 1871 года, когда понтифик после объединения Италии и устранения папского государства оказался "добровольным затворником" Ватикана. Тексты размышлений начали писать различные авторы с 1985 года по пожеланию Иоанна Павла II (1920-2005). В прошлом году крестный ход был посвящен медикам и священникам, которые умерли из-за коронавируса.