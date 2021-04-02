В Душанбе открылась Неделя моды с участием дизайнеров из Таджикистана и других стран

ДУШАНБЕ, 2 апреля. /ТАСС/. Неделя моды Таджикистана - Таjikistan Fashion Week - начала свою работу с показа новых коллекций одежды известных и начинающих дизайнеров республики и других стран. Церемония открытия состоялась в пятницу.

"Неделя моды в Таджикистане собирает в Душанбе профессиональных модельеров из многих стран мира, в этом году в условиях пандемии в модном проекте принимают участие дизайнеры из стран Центральной Азии, России, ОАЭ и, конечно, Таджикистана", - сообщил ТАСС основатель Таjikistan Fashion Week Тохир Ибрагимов.

По его словам, это единственная площадка, на которой появляются как состоявшиеся дизайнеры, так и молодые, причем принимают участие и дети. "Я могу с гордостью заявить, что лучшей альтернативы молодой Недели моды в Таджикистане в Центральной Азии нет. Это касается организации, площадки проведения мероприятия, света и звука, что является очень важной составляющей таких мероприятий", - подчеркнул Ибрагимов.

Дизайнер из Узбекистана Динора Абдисалимова отметила высокий уровень организации, что, по ее словам, бывает не во всех странах. "От команды Узбекистан Fashion Week хочу передать благодарность за сотрудничество с таджикскими коллегами и приглашаю принять участие на Узбекской неделе моды, которая состоится в мае", - сказала она.

По традиции открывает Неделю моды коллекция таджикского дизайнера Умеда Кучкалиева, который представил модели традиционной национальной одежды из бархата в нескольких цветовых решениях с эксклюзивным орнаментом для каждого наряда. В этот же вечер были представлены работы Алтынбека Ермухана (Казахстан), Абришам Ватани (Иран) и других модельеров.

Неделя моды Таджикистана проходит уже шестой год, однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса она была отменена. Нынешний сезон модной недели продлится до 4 апреля, в течение трех дней будет представлено около 30 коллекций одежды, включая мужскую и детскую.