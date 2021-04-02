Презентация книги о советском дипломате Кариме Хакимове прошла в Бейруте

БЕЙРУТ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Книгу об одном из первых советских дипломатов под названием "Карим Хакимов: летопись жизни" представил в пятницу ливанской и российской общественности ее автор, посол РФ по особым поручениям Олег Озеров. Презентация проходила в формате видео-конференц-связи между Бейрутом, Москвой, Стамбулом, Антальей, Уфой, Казанью и Оренбургом. Модераторами выступили руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков и президент Культурного национального центра "Европа и Азия" Радик Амиров.

Как отметил автор книги, Карим Хакимов (1892-1938) заложил основы отношений Москвы с арабскими и мусульманскими странами после Октябрьской революции 1917 года. "Изучение судьбы и деятельности первого полномочного представителя Советской России в Саудовской Аравии и Йемене, работавшего также генеральным консулом в Мешхеде, имеет непреходящее значение для осмысления истоков и природы наших связей Востоком", - подчеркнул Озеров. По его словам, Хакимов, "родившийся в простой крестьянской семье, вырос в профессионального революционера, а затем из разрушителя старых порядков превратился в дипломата и созидающего державу государственного деятеля".

Заслугой Хакимова стало установление личных дружеских отношений с основателем правящей династии Саудовской Аравии королем Абдель Азизом ибн Саудом. "В 1926 году советский дипломат пересек на автомобиле пустыню, чтобы вручить верительные грамоты главе саудовского государства, - рассказал автор. - Это требовало немалого мужества, но Хакимов, прошедший революцию и гражданскую войну, выполнил с честью возложенную на него миссию".

Память о дипломате хранят во многих уголках России и за ее пределами. Заведующая научно-экспозиционным отделом историко-краеведческого музея Оренбурга Дина Нетбаева показала уникальный альбом с фотографиями, на которых запечатлен Хакимов в разные годы жизни, а публицист Ремзи Валеев из Казани рассказал о своей встрече с супругой дипломата, состоявшейся в 1971 году. По его словам, после расстрела мужа в 1938 году Хадича Каримова была репрессирована и провела долгие годы в сталинских лагерях.

В свою очередь Кристина Милицкая, заместитель директора Татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи, отметила, что намеревается поставить спектакль о жизни выдающегося дипломата. "Такая мысль появилась у меня сразу после знакомства с книгой российского посла", - сказала она.

Как сообщил ТАСС Радик Амиров, презентации книги "Карим Хакимов: летопись жизни" состоялись ранее в представительстве Башкирии в Стамбуле и в мемориальном музее посла РФ Андрея Карлова в Анталье. "Книга Олега Озерова пробудила интерес к незаурядной личности Карима Хакимова, оставившего ярчайший след в истории отечественной дипломатии, - отметил он. - Сейчас готовится ее издание на английском и арабском языках".