В Кишиневе вводят комендантский час

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Запрет на выход из дома в ночное время начал действовать в Кишиневе, а также во втором по величине городе Молдавии Бельцы. Это и ряд других ограничений, введенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения эпидемической обстановки, будут действовать до 30 мая.

Как говорится в документе, в двух крупнейших городах будет запрещено находиться на улице в период с 23:00 до 05:00 часов. Исключения сделали для тех, кто в этот период оказался в пути в связи расписанием самолетов и поездов, а также исполняющих свои профессиональные обязанности или нуждающихся в помощи врача. За соблюдением этого и других ограничений в период чрезвычайного положения будут следить военные.

Другие ограничения

В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация, что до критического уровня увеличило нагрузку на медицинских работников. Как пояснил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой, введенный с 1 апреля режим ЧП позволит временному кабинету, полномочия которого ограничены, более эффективно управлять эпидемической ситуацией: перераспределять бюджетные средства, ограничивать контакты между людьми, регулировать деятельность экономических агентов, прибегать к другим мерам.

Так, государственным и частным предприятиям было отдано распоряжение перевести 70% сотрудников на удаленный режим работы. Что касается образовательных учреждений, то в населенных пунктах с высоким распространением коронавируса они будут вновь переведены на дистанционку, при этом детские сады продолжат работать в прежнем режиме. В стране были запрещены все массовые мероприятия, жителям нельзя находиться в парках, на спортивных и детских площадках, на специальный режим работы были переведены торговые центры и магазины.

Ситуация в стране

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 231 тыс. случаев заражения (6,4% населения), более 5 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных вирусом. На сегодняшний день в больницах страны находятся около 4 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых 8,6% - это люди в тяжелом состоянии, у 10,8% состояние средней степени тяжести.

Вакцинация от коронавируса в Молдавии стартовала в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Руководство страны ведет переговоры с производителями российского препарата "Спутник V", а также с американскими компаниями Johnson & Johnson и Pfizer. Президент Молдавии Майя Санду 25 марта обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины.