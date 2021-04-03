Очистка заповедников Таймыра от бочек с остатками ГСМ займет около 10 лет

КРАСНОЯРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сроки очистки заповедников на Таймыре от оставшихся с советских времен бочек с остатками горюче-смазочных материалов (ГСМ), по оптимистическим оценкам, составят 5-10 лет. В этом году планируется подготовить проект ликвидации отходов, сообщил ТАСС директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин.

Ранее сообщалось, что на территории заповедников были выявлены отходы прошлых лет. Так, в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника была обнаружена свалка бочек с отходами нефтепродуктов, относящимися к третьему и четвертому классам опасности. Емкости остались там после работ геологических партий еще до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет и есть опасность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии.

"Заказываем проект ликвидации накопленного экологического ущерба на территории заповедников Путоранский и Таймырский. В этом году планируем, что будут проведены рекогносцировочные работы на этих двух территориях. Будут подготовлены проекты, как ликвидировать <...> Путоранский заповедник, в принципе, за год прямых работ можно сделать (вывезти отходы). А если брать Таймырский заповедник, то здесь гораздо сложнее, потому что очень большие расстояния, погодные условия не самые благоприятные, опасный груз - здесь будет гораздо дольше. Все вместе займет, даже по самой оптимистичной оценке, от пяти до десяти лет минимум", - сказал Просекин.

По его словам, после подготовки проектно-сметной документации пройдет аукцион по выбору подрядчика. Затем начнутся работы по ликвидации накопленного экологического вреда.

В июне 2020 года Просекин сообщил ТАСС, что вывозом бочек с ГСМ должна заниматься лицензированная компания, специалисты заповедника и волонтеры по закону не имеют права на работу с таким классом отходов. По примерным подсчетам, вывоз отходов только с плато Путорана потребует не менее 25 млн рублей.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - "Путоранского", "Большого Арктического" и "Таймырского". Ее площадь составляет почти 12 млн га.