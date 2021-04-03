На Кипре расследуют дело о подделке подписи главы МВД для выдачи вида на жительство

НИКОСИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о многократной подделке подписи министра внутренних дел Никоса Нуриса с целью выдачи вида на жительство иностранцам расследуется в Республике Кипр. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Phileleftheros.

Данное дело было передано в уголовный суд, но сам судебный процесс еще не начинался. Обвиняемыми по делу проходят два человека: адвокат и помощник государственного чиновника. Имена фигурантов изданием не приводятся.

Оба они были временно задержаны властями, при этом помощник уже уволен со своей должности, а адвокат пока продолжает исполнять свои функции, все еще появляясь на судебных заседаниях во время рассмотрения дел своих подзащитных, сказано в сообщении.

По информации газеты, адвокат получала за оформление каждого вида на жительство с использованием поддельной подписи Нуриса по 2300 евро. Издание отмечает, что на данный момент выявлено 11 случаев подделки таких документов.