В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Панихида в Троице-Измайловском соборе прошла в память о погибших в теракте в Петербургском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга.

3 апреля 2017 года в 14.33 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате теракта пострадали 103 человека, в том числе 15 пассажиров погибли.

"В годовщину террористического акта в Петербургском метрополитене в Санкт Петербурге почтили память погибших. По предложению родственников прошла панихида в Троице-Измайловском соборе, а затем к памятной доске на платформе станции метро "Технологический институт" возложили цветы", - говорится в сообщении.

В связи с годовщиной трагедии к жителям города обратился его глава Александр Беглов. "В тот тяжелый день жители нашего города проявили гражданское мужество, выдержку, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду. Медики, психологи, социальные работники помогали раненым и родным погибших. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приняли все меры для обеспечения безопасности и правопорядка", - приводит его слова пресс-служба правительства Петербурга.