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В Подмосковье ограничили движение по наплавным мостам и работу паромной переправы

Перевозка жителей осуществляется с помощью пассажирских понтонов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Движение по трем наплавным мостам и работа паромной переправы временно ограничены в Коломне, Луховицах и Озерах. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Московской области.

"В связи с прохождением весенних паводков и повышением уровня воды в реке Москве и реке Оке, паромы и наплавные мосты были отведены в затоны для сохранности конструкций: в городском округе Озеры перекрыто движение по мосту через реку Оку; в Коломне разведены Бобреневский и Митяевский наплавные мосты; в Луховицах ограничена работа переправы у села Белоомут", - говорится в публикации.

На время ограничения автомобильного движения перевозка жителей осуществляется с помощью пассажирских понтонов. График работы переправы синхронизирован с расписанием автобусов.

"Движение планируется возобновить по мере снижения уровня воды. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты объезда. В ближайшее время возможно ограничение движения на Черкизовском мосту и Дединовской переправе", - заключается в публикации.

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