В Приморье ловят тигра, убившего больше 10 собак на юге края

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты охотнадзора Приморского края ищут в Хасанском районе амурского тигра, который убил более 10 собак в нескольких селах. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях центр "Амурский тигр".

Появления тигра фиксируются в селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где за полтора месяца в результате нападений хищника погибли более 10 собак. Также хищника видели в соседних селах Гусевка и Провалово.

"С самого первого сообщения о появлении тигра в населенных пунктах там работают наши специалисты. Изначально предпринимались меры, направленные на отпугивание животного от населенного пункта и минимизации факторов, которые его туда привлекают. Здесь ничего нового - несанкционированные свалки бытовых отходов в границах сел и безнадзорные собаки, которые на них концентрируются. Лучшей приманки для молодого тигра, а мы уверены, что имеем дело именно с таким, и не придумаешь. Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меры, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов", - цитирует пресс-служба заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира - начальника управления по охране объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

По его словам, тигр пока умело обходит расставленные специалистами ловушки и перемещается от одного населенного пункта к другому, но его отлов остается вопросом времени. Отлов животного необходим, чтобы установить причины его поведения и, если не будет противопоказаний, переместить на другую территорию.

"На юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает, и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть куда расселятся. В нападение на собак была пауза с 9 по 29 марта, как мы понимаем, в эти дни тигр успешно переключился на диких животных, а значит, с большой долей вероятности с ним физиологически все в порядке. Есть вариант, что тигр уйдет в лес", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа теперь живут до 600 особей тигра - это 95% мировой популяции.