В Марокко назвали факторы, которые помогут восстановить туристическую отрасль страны

По его словам, "туризм был и остается важной опорой для экономического роста Марокко". В период до вспышки пандемии, многие годы туризм в королевстве демонстрировал очень хорошие результаты, несмотря на крайне непростую ситуацию в сфере безопасности в расположенном поблизости регионе Сахеля и общественно-политические потрясения в арабских странах Северной Африки.

"Туризм стал одним из наиболее пострадавших секторов экономики из-за ограничений, наложенных властями на связанные с ним виды деятельности, такие как воздушный и морской транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, ремесленное производство и некоторые другие", - отметил собеседник агентства, рассуждая о последствиях года, прошедшего со времени введения в Марокко в конце марта 2020 года режима санитарного чрезвычайного положения.

РАБАТ, 4 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Туризм в Марокко стал одним из самых пострадавших секторов экономики в результате действия ограничительных мер, введенных в начале весны 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в Экономическом, социальном и экологическом совете (ЭСЭС) королевства - аналитическом ведомстве, которое проводит исследования для правительства и обеих палат парламента страны.

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В 2019 году был установлен очередной рекорд - Марокко посетили 12,9 млн туристов. Отрасль обеспечила 7% вклада в национальный ВВП и 20% экспорта услуг. Отдельные города и направления, в частности, Марракеш, Агадир, Фес, Танжер, сахарская пустыня, курорты в горах Среднего и Высокого Атласа закрепили свои международные позиции в рейтингах наиболее популярных и востребованных мест отдыха и развлечений. "Такой результат можно объяснить, с одной стороны, реализацией после обретения страной независимости масштабной программы государственно-частных инвестиций в туристический сектор, а с другой стороны, повышением конкурентоспособности Марокко за последние десять лет", - считают в ЭСЭС.

Однако начавшаяся пандемия, последовавшие за этим ограничительные меры со стороны правительства и резкое снижение международной мобильности нанесли процветавшему туризму в Марокко сильный удар. Доходы сектора по итогам 2020 года упали на 53,8% после роста на 7,8% годом ранее. Под угрозой банкротства или длительного закрытия оказались отели, рестораны, туристические и транспортные компании. Потери отрасли, по самым скромным подсчетам, составили около $4 млрд и продолжают расти.

Государство сразу дало понять, что не бросит в беде трудящихся в важной для экономики отрасли. Национальный фонд социального страхования продолжает предоставлять единовременную компенсацию официально зарегистрированным работникам туристического сектора, пострадавшим от последствий пандемии.

Скорого возвращения к допандемической активности отрасли мало кто ожидает. Так, президент Национальной конфедерации туризма Марокко Абделлатиф Каббаж призывает "быть реалистами и не мечтать понапрасну". "Мы должны подождать, по крайней мере, до 2024 года, чтобы достичь того уровня активности туристического сектора, какой был до пандемии", - полагает он.

"Многое сейчас зависит от успеха кампании по вакцинации, после которой мы ожидаем смягчения введенных правительством ограничительных мер, в том числе возобновления воздушного сообщения с Европой и другими направлениями, имеющими огромную важность для марокканского туризма", - поделился мнением с корреспондентом ТАСС представитель руководства крупного отеля в квартале Ивернаж в Марракеше.

Основные преимущества сохраняются

По мнению экспертов ЭСЭС, подготовивших в конце марта доклад "Туризм - рычаг для устойчивого развития и интеграции", Марокко обладает преимуществами, которые позволят ему занять важное место на туристическом рынке после возвращения к нормальной жизни.

"К числу таких преимуществ относится политическая и институциональная стабильность Марокко, благодаря которой королевство является одной из самых безопасных стран для туристов в региональном и континентальном масштабе. Еще один важный фактор - географическое положение: Марокко находится в трех часах полета от основных европейских столиц и расположено в доступности от азиатских и американских рынков (в среднем семь часов полета)", - считают в Совете.

За годы модернизации Марокко удалось создать развитую инфраструктуру с 17 действующими международными аэропортами, большой сетью автомагистралей и железных дорог (включая первую в Африке линию высокоскоростных поездов). Среди преимуществ специалисты ЭСЭС также отмечают разнообразную марокканскую кухню, природно-биологическое и ландшафтное разнообразие, пляжи на атлантическом и средиземноморском побережьях, обилие культурно-исторических памятников.