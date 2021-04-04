Ботанический сад "Сириус" намерен вывести сорт редкого растения

СОЧИ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Детского ботанического сада "Сириус" планируют провести селекционную работу с видом клематиса Фремонта - это редкое растение, которого нет ни в одном ботаническом саду России. На основе этого вида специалисты намерены вывести новый сорт, сообщил ТАСС руководитель сада Олег Коротков.

"Мы с сотрудниками Детского ботанического сада запланировали заниматься селекцией и с использованием в качестве родительской линии клематиса Фремонта вывести новые сорта", - сказал Коротков.

Особенность и ценность растения в том, что его нет ни в одном ботаническом саду России. Это уникальный вид, который растет только в пяти штатах Северной Америки. Он пополнил коллекцию Детского ботанического сада "Сириус" в октябре 2020 года.

По задумке ученых, новый сорт должен быть декоративным, компактным растением, которое может использоваться в озеленении в различных регионах. На первом этапе уже собраны семена этого растения и планируется эксперимент по изучению их всхожести и энергии прорастания. Предполагается, что работа может занять до пяти лет.

Ботанический сад Лицея "Сириус" является единственным в России, где руководство и реализацию научных программ осуществляют учащиеся. Здесь формируется банк семян, в котором уже более 50 видов растений, 25 из них - редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.