Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников - людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев, - говорится, в частности, в поздравлении. - За минувшие десятилетия благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны".

День геолога установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Отмечается в первое воскресенье апреля.