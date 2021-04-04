Эксперт Минздрава заявил о риске возникновения рака из-за повторных абортов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вероятность возникновения рака, болезней сердца и психических расстройств увеличивается из-за повторных операций по прерыванию беременности. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин.

"Доказано, что у женщин с тремя и более искусственными абортами в анамнезе выше риск развития дисгормональных заболеваний, таких как миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз и рак молочной железы, - сказал он. - Кроме того, это оказывает негативное влияние на функциональное состояние эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма, что может вызывать психогенные расстройства".

Помимо этого, отметил Аполихин, аборты могут привести к невынашиванию последующей беременности. "Повреждения и рубцовые изменения внутреннего зева и цервикального канала влекут за собой истмико-цервикальную недостаточность и невынашивание последующей беременности", - уточнил эксперт.

Ранее Минздрав России не поддержал предложения Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. При этом 30 марта вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.