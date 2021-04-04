Telegraph: Великобритания начнет испытывать систему "иммунных паспортов" уже в апреле

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании уже в апреле начнут пилотные испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу. При этом, как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph , широкое использование "иммунных паспортов" на территории королевства ожидается лишь к осени.

По данным издания, в понедельник, 5 апреля, премьер-министр страны Борис Джонсон намерен сделать первое официальное объявление о том, что правительство ведет разработку системы, которая позволит жителям королевства посещать театры, ночные клубы и различные массовые мероприятия, включая футбольные матчи. По данным источников издания, "иммунный паспорт" будет представлять собой приложение для смартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев работы. Рассматривается также возможность введения бумажных свидетельств наличия иммунитета, которые будут рассчитаны на людей, не пользующихся современными электронными устройствами.

В ближайшие месяцы в стране планируется провести ряд мероприятий, в ходе которых новая система будет испытана. Как сообщает The Sunday Telegraph, свидетельства наличия иммунитета должны будут предъявить болельщики на нескольких предстоящих матчах розыгрыша Кубка Англии по футболу, которые пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли", включая финал первенства 15 мая. Те же требования будут предъявляться к зрителям на чемпионате мира по снукеру в английском Шеффилде (графство Южный Йоркшир), посетителям нескольких клубов, которые временно откроются в Ливерпуле, а также участникам массового забега в Хартфордшире. Свидетельство о сделанной прививке не будет единственным способом посетить мероприятия с участием большого числа людей.

Трудное решение

"Некоторым по медицинским причинам противопоказана вакцинация, поэтому в качестве альтернативы мы должны гарантировать возможность получить необходимый сертификат по итогам тестирования на коронавирус или наличие антител к нему", - отметил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув в воскресной статье для The Sunday Telegraph.

Именно Гоув возглавляет специальную комиссию, которой поручено представить предложения о ведении паспортов иммунитета в Соединенном Королевстве с учетом общественного мнения и опыта других стран (в первую очередь Израиля). По словам Гоува, введение паспортов иммунитета сопряжено с целым рядом практических и этических проблем, которые нуждаются в решении. Он подчеркнул, что было бы неприемлемо требовать "иммунный паспорт" у людей, которые хотят зайти в продуктовый магазин, аптеку или посетить врача.

Уже больше 70 членов британского парламента, в том числе больше 40 депутатов от правящей Консервативной партии, выступили против введения "иммунных паспортов", которые нужно было бы предъявлять внутри страны, а не только при поездках за рубеж. Критики называют предлагаемую систему авторитарной и предупреждают о том, что люди, у которых нет иммунитета, будут подвергаться дискриминации - в первую очередь при трудоустройстве.

Вакцинация в Великобритании

По последним данным, первую дозу вакцины от коронавируса получили уже больше 31,4 млн британцев - почти 48% населения страны. После пика эпидемии в январе в королевстве стабильно снижается число случаев заражения и смертей, что позволяет властям поэтапно снимать действующий с 4 января карантин. 8 марта в Англии возобновили работу школы, а 12 апреля должны открыться магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.