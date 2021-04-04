Первый миллион деревьев высадили участники акции "Сад памяти"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Участники масштабной акции по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Сад памяти" высадили первый миллион деревьев, сообщили в воскресенье организаторы проекта.

"Более миллиона деревьев высадили участники акции "Сад памяти" с момента старта 18 марта. Первые точки на карте акции зарегистрировали уже в 26 регионах страны. <...> Свой вклад внесли Белгородская область и Армения, где состоялись первые масштабные мероприятия", - говорится в сообщении.

"Сад памяти", заложенный в субботу в Белгородской области, стал первым в 2021 году - в селе Илек-Пеньковка, где в годы Великой Отечественной войны дислоцировались различные воинские части, госпитали, высадили 1,3 тыс. саженцев черемухи, клена, липы и рябины. Появился "Сад памяти" и в Армении - в парке Победы в Ереване высадили около 150 берез и рябин. Как отметили организаторы акции, на следующей неделе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Сады памяти" разобьют в Краснодарском крае и Крыму, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ростовской области.

Акция "Сад памяти" была запланирована на 2020 год в честь 75-летия Великой Победы, но из-за карантина в связи с пандемией коронавируса не достигла желаемых организаторами масштабов. 18 марта акция стартовала в Новороссийске, после чего продолжилась в Киргизии, а затем эстафета перешла Армении. Следующая страна, где будет создан "Сад памяти", - Молдавия.