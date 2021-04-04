Подтопление участков СНТ, домов, мостов выявили за сутки в регионах Центральной России

ТАСС, 4 апреля. Подтопление паводком домов, приусадебных участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), низководных мостов, участков дорог выявили за сутки в Калужской, Тульской, Орловской, Владимирской, Брянской областях, сообщили в воскресенье в региональных главках МЧС.

"На территории Тульской области подтоплено семь низководных мостов и приусадебные участки", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного главка МЧС. Подтопления зафиксировали в семи районах области, прямое транспортное сообщение нарушено с рядом населенных пунктов, где проживает более 1,3 тыс. человек.

После выхода воды на пойму реки Протвы произошло подтопление территорий приусадебных участков в трех СНТ в Калужской области, из-за подъема уровня воды в реке Угре и перелива участка автодороги нарушено сообщение с деревней Староскаковское. Во Владимирской области после интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реке Колокше, в результате чего произошел перелив участка моста. Шесть низководных мостов подтоплено в Орловской области - местами уровень воды поднялся выше полотна моста на 60 см. В Брянской области после резкого подъема уровня воды в реке Десне затопило участок грунтовой автодороги между двумя населенными пунктами, в настоящее время вопросы жизнеобеспечения населения решены.