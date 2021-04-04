{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Чешские власти не планируют продлевать после 11 апреля режим ЧС из-за коронавируса

По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, отказаться от продления режима чрезвычайной ситуации кабмину рекомендовал министр национального здравоохранения Ян Блатный

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса завершится в Чехии 11 апреля, правительство не будет его продлевать. Об этом заявил в воскресенье журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Режим ЧС последний день будет действовать в республике 11 апреля, - отметил он. - Мы [правительство] не планируем его продлевать".

По словам Бабиша, отказаться от продления режима ЧС кабмину рекомендовал министр национального здравоохранения Ян Блатный. В стране, как считает Минздрав, наметилась устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологической обстановки при ускоряющемся процессе вакцинации жителей от коронавируса.

С 12 апреля в Чехии в связи с прекращением режима ЧС будут отменены комендантский час, который сейчас действует в республике с 21:00 до 05:00, и запрет передвижения граждан между административными районами страны. В настоящее время без неотложных причин пересекать административные границы районов проживания нельзя.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
NY Post: номер телефона Марка Цукерберга попал в сеть в результате утечки данных
В Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной два года назад
Читать полностью