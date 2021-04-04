Чешские власти не планируют продлевать после 11 апреля режим ЧС из-за коронавируса

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса завершится в Чехии 11 апреля, правительство не будет его продлевать. Об этом заявил в воскресенье журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Режим ЧС последний день будет действовать в республике 11 апреля, - отметил он. - Мы [правительство] не планируем его продлевать".

По словам Бабиша, отказаться от продления режима ЧС кабмину рекомендовал министр национального здравоохранения Ян Блатный. В стране, как считает Минздрав, наметилась устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологической обстановки при ускоряющемся процессе вакцинации жителей от коронавируса.

С 12 апреля в Чехии в связи с прекращением режима ЧС будут отменены комендантский час, который сейчас действует в республике с 21:00 до 05:00, и запрет передвижения граждан между административными районами страны. В настоящее время без неотложных причин пересекать административные границы районов проживания нельзя.