Власти Южной Кореи предупредили о возможном начале в стране четвертой волны COVID-19

СЕУЛ, 5 апреля. /ТАСС/. Органы здравоохранения Республики Корея призывают население неукоснительно соблюдать карантинные требования, поскольку страна может находиться на пороге четвертой волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения, передает в понедельник телеканал YTN .

В ведомстве указали, что на протяжении прошлой недели количество новых случаев заражения в стране составляло более 500 в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу. Это означает, что каждый пациент с COVID-19 передает вирус более чем одному человеку.

В Минздраве предупредили, что если ситуация продолжит развиваться по данному сценарию, то властям придется ужесточить карантинные меры, повысив действующий в стране уровень социального дистанцирования.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, 4 апреля в стране зарегистрированы 473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем в предыдущие дни, но органы здравоохранения связывают сокращение числа инфицированных исключительно с уменьшением количества проведенных тестов в выходные дни.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Республике Корея составило 105 752. За минувшие сутки умерли четыре человека, общее число умерших достигло 1 748. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 311 человек. Общее число выздоровевших составило 96,9 тыс.

Тем временем в стране продолжается кампания вакцинации, стартовавшая 26 февраля. По состоянию на утро 5 апреля привиты 962,7 тыс. человек, из них 27 тыс. человек уже получили две дозы вакцины.