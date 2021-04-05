El Mundo: испанцы выступили против въезда иностранцев в период ограничения передвижения

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 59,7% жителей Испании полагают, что следует запретить въезд в страну для иностранцев, пока в королевстве существуют ограничения на передвижение между регионами из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовала в понедельник газета El Mundo .

Так, 30,8% респондентов все-таки считают, что гостям из-за рубежа нужно позволить посещать Испанию, применяя более строгие меры по контролю над пандемией. Еще 8,2% испанцев полагают, что следует разрешить въезд в страну для иностранцев не ужесточая существующие меры, поскольку такие путешествия соответствуют всем европейским критериям по обеспечению безопасности. Кроме того, 63,5% опрошенных не верят в то, что разработанный правительством план вакцинации позволит вернуться к нормальной жизни предстоящим летом.

Опрос проводился с 29 по 30 марта. В нем приняли участие 1 тыс. человек.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,3 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли почти 75,7 тыс. человек. Сейчас в стране действует режим повышенной готовности. Во время пасхальных праздников власти ограничили передвижение между регионами для сдерживания распространения инфекции.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту в 47-миллионной стране было сделано более 8,5 млн прививок от коронавируса. По данным местных СМИ, власти страны рассчитывают вакцинировать свыше 20 млн человек к концу июня.