Туристический сезон в Крыму начнется с экофестиваля "Алушта.Green 2021"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Набережная Алушты в Крыму в мае станет площадкой для фестиваля "Алушта.Green 2021". Как сообщила в понедельник ТАСС продюсер фестиваля Юлия Бычкова, для гостей города будут работать концертная площадка, арт-галерея, лекторий, танцевальная студия.

"В рамках фестиваля "Алушта.Green 2021" набережная Алушты 15 мая превратится в концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, цех художников-декораторов, лекторий и танцевальную студию одновременно. Наша цель - напомнить об экологичном, бережном отношении к природе и друг к другу, используя язык современного искусства, показать, как может измениться атмосфера в городе, если его наводнить свежими идеями", - сказала собеседница агентства.

Продюсер отметила, что в фестивале примут участие десятки молодых артистов и художников, за плечами которых участие в крупных международных и российских проектах.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что работающие в жанре уличных представлений театры покажут на набережной Алушты свои новые работы. Кульминацией театральной программы станет карнавальное шествие. Принять участие в шествии сможет каждый, но придется продумать свой образ. Для этого уже 12 мая откроются бесплатные мастер-классы, где можно будет создать костюм под руководством художников.

В лектории фестиваля обсудят тему воображаемого будущего, отметили в пресс-службе. Одновременно с фестивалем пройдет трехдневная школа экологии "Вокруг природы", участники которой изучат ситуацию в Крыму. Также в Алуште пройдут забег, открытые тренировки с известными спортивными блогерами, показательные выступления спортсменов и артистов трюковой хореографии. Кроме того, в рамках фестиваля для жителей и гостей Крыма будет работать несколько концертных площадок. В качестве хедлайнера заявлена группа "Маша и Медведи".

В октябре 2019 года прошел первый фестиваль современной культуры и экологии "Алушта.Green", главной темой которого стала защита африканских животных. На фестивале прошла выставка африканского искусства "Дух Африки" из частной коллекции, в которой представлены предметы повседневного обихода и картины африканских художников.