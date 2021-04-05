В Испании госпитализировали женщину с тромбозом после вакцинации препаратом AstraZeneca

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. Женщину госпитализировали в автономном сообществе Астурия с тромбозом после того, как она привилась вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press .

По его информации, 55-летнюю жительницу Испании доставили в больницу с диагнозом "церебральный тромбоз венозных синусов". Власти региона изучают случай пациентки.

В прошлом месяце после сообщений о том, что несколько человек из разных стран Европы, получивших вакцину от AstraZenecа, умерли в результате образования тромбов в сосудах головного мозга, ряд государств, в том числе Испания, временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как Европейское агентство лекарственных средств объявило о ее безопасности и эффективности.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,3 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили почти 75,7 тыс. человек. Сейчас в стране действует режим повышенной готовности. Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту в 47-миллионной стране было сделано более 8,5 млн прививок от коронавируса.