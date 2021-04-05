В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 646, до 4 589 540. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%), Республике Алтай и в Магаданской области (по 0,02%). В частности, за сутки было выявлено 707 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 593 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 234 - в Нижегородской области, 199 - в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 277 690 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7 052, до 4 211 133. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 816 пациентов в Санкт-Петербурге, 511 - в Московской области, 327 - в Нижегородской области, 203 - в Ростовской области, 196 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 343 против 357 днем ранее, до 100 717. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 27 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 16 - в Ленинградской области, по 11 - в Тульской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 876. В столице за все время выявили 1 036 443 случая.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 1 901 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 922 летальных исхода.