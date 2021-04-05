СМИ: в Нигерии не менее 2 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы

ПРЕТОРИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Не менее 2 тыс. заключенных сбежали в понедельник из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри (административный центр южного штата Имо). Об этом сообщила нигерийская газета The Nation.

По ее информации, группа вооруженных бандитов атаковала около 01:00 по местному времени (03:00 мск) тюрьму, которая находится вблизи дома правительства штата, и освободила не менее 2 тыс. заключенных. Ранее нигерийская версия британской газеты The Guardian​​​​​​ передала о 1,5 тыс. бежавших из тюрьмы.

Нападавшие использовали динамит, чтобы взорвать часть тюремной стены. Вслед за этим последовал штурм, в ходе которого погиб один полицейский. По словам очевидца, вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами.

Сейчас к тюрьме направлены дополнительные воинские подразделения. Идет поиск сбежавших заключенных.

The Nation также передает, что одновременно с нападением на тюрьму атаке подвергся центральный отдел полиции штата Имо. В результате еще около 600 человек, находившихся там в предварительном заключении, бежали. Затем нападавшие подожгли здание и стоявшие около служебные автомашины.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) — меняется источник информации, приводятся данные о числе бежавших заключенных.